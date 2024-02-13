Американский журналист оценил безопасность московских улиц

Журналист Джексон Хинкл согласился с Карлсоном насчет безопасности в Москве

Американский журналист Джексон Хинкл выразил солидарность с коллегой Такером Карлсоном касательно его слов об обстановке в Москве. О безопасности на улицах российской столицы он высказался в соцсети Х (бывший Twitter).

Хинкл подтвердил, что по чистоте и контролю за преступностью Москва не идет в сравнение ни с одним американским мегаполисом. Об этом он судит по собственному опыту. Лично побывав в Москве, репортер отметил, что шансы быть ограбленным наркоманом или бездомным крайне низки. Также, по наблюдению Хинкла, за чистотой в российской столице следят лучше, чем в крупных городах США. Поразили американца и развитость местной инфраструктуры.

Ранее в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае журналист Такер Карлсон сказал, что находит Москву более приятной, чем любой другой город в США. Проведя в столице России чуть больше недели, журналист оценил чистоту улиц и красоту архитектуры. Удивила Карлсона и безопасность московского метрополитена.