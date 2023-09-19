Американский журналист посетил Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком

Американский журналист Хинкл заявил, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона

Американский журналист Джексон Хинкл в эфире своего YouTube-канала рассказал о том, как посетил Россию. Он сравнил Москву с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном и отметил, что российская столица красивее этих городов.

По словам репортера, Москва — это потрясающее место, там на высшем уровне обслуживание, еда и инфраструктура.

«На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. Здесь очень чисто», — сказал Хинкл.

Он полюбовался видами на Кремль, Красную площадь, парк «Зарядье» и Храм Василия Блаженного. Журналист сказал, что в Америке нет ничего подобного.

Ранее Джексон Хинкл восхитился новыми домами в Мариуполе.

