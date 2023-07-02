Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе

Американский журналист Хинкл восхитился новыми многоквартирными домами в Мариуполе

Американский журналист Джексон Хинкл восхитился новыми домами в Мариуполе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В сети распространилось видео, в котором один из местных жителей показал квартиру в новом жилом комплексе. «[Президент России Владимир] Путин построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», — прокомментировал ролик журналист.

Ранее журналист французского Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе. По его словам, по прибытии в город его поразили масштабы строительства: «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов».

20 мая 2022 года в Мариуполе была полностью взята под контроль России территория металлургического комбината «Азовсталь».