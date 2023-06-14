Французский журналист сделал вывод после поездки в Мариуполь

Журналист Radio France Тронше заявил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя

Журналист французского Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе.

По его словам, по прибытии в город его поразили масштабы строительства: «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов».

Суть «нового» Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря, сделал вывод после поездки Тронше.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун назвал срок восстановления города. По его мнению, это произойдет в течение трех лет.

20 мая 2022 года в Мариуполе была полностью взята под контроль России территория металлургического комбината «Азовсталь». Город в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС РФ) окружили 7 марта, к 21 апреля он почти полностью находился под их контролем. В результате боевых действий город был практически полностью разрушен.