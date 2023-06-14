Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:12, 14 июня 2023Интернет и СМИ

Французский журналист сделал вывод после поездки в Мариуполь

Журналист Radio France Тронше заявил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Журналист французского Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе.

По его словам, по прибытии в город его поразили масштабы строительства: «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов».

Суть «нового» Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря, сделал вывод после поездки Тронше.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун назвал срок восстановления города. По его мнению, это произойдет в течение трех лет.

20 мая 2022 года в Мариуполе была полностью взята под контроль России территория металлургического комбината «Азовсталь». Город в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС РФ) окружили 7 марта, к 21 апреля он почти полностью находился под их контролем. В результате боевых действий город был практически полностью разрушен.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Польшу обвинили в подготовке к открытию второго фронта для борьбы с Россией
    Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей
    Французский журналист сделал вывод после поездки в Мариуполь
    Сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в Минюст США
    Экс-солистка российской группы выпала с десятого этажа с пятилетней дочерью
    Германию обвинили в нарушении обещания лечить военных ВСУ бесплатно
    Ученые заявили о связи между противозачаточными таблетками и депрессией у женщин
    На ферме под Мелитополем нашли схрон с боеприпасами
    Крупный турецкий производитель мебели выйдет на российский рынок
    Греф заявил о необходимости создать конкурента оператору карт «Мир»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.