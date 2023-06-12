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07:38, 12 июня 2023Бывший СССР

Назван срок восстановления Мариуполя

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что город восстановят в течение трех лет

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мэр Мариуполя Олег Моргун предложил, в какой срок возможно восстановить город. Его слова приводит ТАСС.

Моргун назвал срок восстановления Мариуполя и допустил, что это произойдет в течение трех лет. «Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — отметил он.

По словам главы города, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов — жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. К проекту привлечены 16 регионов.

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В конце октября Следственный комитет (СК) России оценил сумму, которая потребуется для восстановления разрушенных городов Донбасса. По данным ведомства, на проведение восстановительных работ понадобится более 223 миллиардов рублей.

20 мая 2022 года в Мариуполе была полностью взята под контроль России территория металлургического комбината «Азовсталь». Город в ДНР Вооруженные силы (ВС РФ) окружили 7 марта, к 21 апреля он почти полностью находился под их контролем. В результате боевых действий город был практически полностью разрушен.

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    Марина Совина
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