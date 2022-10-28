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13:34, 28 октября 2022Силовые структуры

СК России озвучил сумму на восстановление Донбасса

В СК подсчитали, что на восстановление городов ЛНР понадобится более 223 миллиардов рублей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Следственный комитет (СК) России подсчитал сумму, которая понадобится на восстановление разрушенных городов Донбасса. Об этом сообщается в Telegram ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных в регионе. Всего ведомству удалось осмотреть свыше 500 социальных объектов в городах Луганской народной республике (ЛНР) и Мариуполе (ДНР). Помимо этого, проведен осмотр почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного сектора.

На основе этих данных Бастрыкину озвучили сумму, которая понадобится на работы по восстановлению — более 223 миллиардов рублей. При этом указывается, что это сумма не окончательная и работа по установлению размера причиненного ущерба продолжается. По всей видимости, в сумму не включены расходы на восстановление Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал вошедшим в состав России регионам большую стройку и восстановление территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По словам Константинова, население этих регионов сможет вернуться домой, когда там понадобятся рабочие руки, в этом смысле новые субъекты Российской Федерации имеют большие перспективы.

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Варвара Кошечкина
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