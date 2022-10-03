В Крыму пообещали вошедшим в состав России регионам большую стройку

Глава парламента Крыма Константинов пообещал вошедшим в состав РФ регионам большую стройку

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал вошедшим в состав России регионам большую стройку и восстановление территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Его слова приводит РИА Новости.

«Это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли страны. Там нужны и дороги, и детские сады, и школы, и больницы, и дома, необходимо благоустройство пострадавших территорий», — заявил чиновник.

По словам Константинова, население этих регионов сможет вернуться домой, когда там понадобятся рабочие руки, в этом смысле новые субъекты Российской Федерации имеют большие перспективы. Он также сообщил о планах Крыма восстанавливать традиционные связи.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом Конституционный суд определил, что Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Государственным языком ДНР и ЛНР станет русский язык, а Россия должна будет гарантировать всем народам, проживающим на территории республик, право на сохранение родного языка.

