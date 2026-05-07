Забивший пятимесячную дочь за плач в Подмосковье мигрант попал на видео

Гособвинение запросило 23 года для убившего пятимесячную дочь мигранта

Забивший пятимесячную дочь за плач в рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы мигрант попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась прокуратура Московской области.

На записи из зала суда мужчина сидит в аквариуме.

Во время заседания гособвинение запросило для него 23 года колонии строгого режима. Иностранец проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 105 («Убийство») и 117 («Истязание») УК РФ. В ходе судебного разбирательства он признал вину частично.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года фигурант много раз ударил пятимесячную дочь по голове из-за того, что она раздражала его плачем. Кроме того, мужчина систематически истязал беременную гражданскую супругу и ее малолетнюю дочь, нанося им побои.

Ранее в Кемеровской области местный житель за проступки избивал и насиловал малолетнюю падчерицу.