Забивший пятимесячную дочь за плач в Подмосковье мигрант попал на видео

Забивший пятимесячную дочь за плач в рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы мигрант попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась прокуратура Московской области.
На записи из зала суда мужчина сидит в аквариуме.
Во время заседания гособвинение запросило для него 23 года колонии строгого режима. Иностранец проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 105 («Убийство») и 117 («Истязание») УК РФ. В ходе судебного разбирательства он признал вину частично.
Следствие установило, что в ноябре 2024 года фигурант много раз ударил пятимесячную дочь по голове из-за того, что она раздражала его плачем. Кроме того, мужчина систематически истязал беременную гражданскую супругу и ее малолетнюю дочь, нанося им побои.
