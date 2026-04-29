11:38, 29 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин за проступки избивал и насиловал малолетнюю падчерицу

В Кемеровской области осудили мужчину за изнасилование падчерицы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кемеровской области осудили мужчину за изнасилование падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 117 («Истязание») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 36-летний местный житель на протяжении полугода регулярно применял к малолетней падчерице физическое насилие, используя его как наказание за непослушание. Он избивал девочку ремнем и проводом, ставил коленями на гречку, а также бил руками и ногами. Кроме того, мужчина неоднократно насиловал пострадавшую.

Суд приговорил его 20 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевшей моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин в салоне автобуса совершил насильственные действия в отношении девушки.

