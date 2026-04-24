Россиянин в салоне автобуса совершил насильственные действия в отношении девушки

В Москве осудят мужчину за насильственные действия в отношении девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 25 февраля этого года мужчина, находясь в салоне автобуса, следовавшего по Рябиновой улице, совершил в отношении 23-летней девушки насильственные действия сексуального характера.

Столичные следователи провели необходимые действия, которые полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Вину он не признал. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал малолетнюю дочь.