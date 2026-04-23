Россиянин изнасиловал малолетнюю дочь

В Воронежской области осудили мужчину за изнасилование дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в сентябре 2025 года 40-летний местный житель находился дома со своей 14-летней дочерью и совершил в отношении нее действия сексуального характера с применением насилия.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в том числе показания пострадавшей и свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз. Это позволило полностью обличить его в совершении указанного преступления.

Он признан виновным по статье 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»). Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

