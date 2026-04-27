В Госдуме назвали причину коротких майских праздников

Депутат Бессараб: Майские праздники вышли короткими из-за новогодних каникул

Майские праздники в 2026 году продлятся два раза по три дня — с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая, напомнила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что именно за счет переносов выходных с мая стали возможны длинные новогодние каникулы.

«Всего в производственном календаре 14 праздничных дней. Если праздник выпадает на выходной, его по закону нужно перенести. Часть этих дней как раз и добавили к новогодним каникулам», — объяснила депутат.

По словам парламентария, россияне были рады длительному отдыху в январе — появилась возможность съездить к родственникам, провести время с семьей. А короткие майские выходные, хотя и длятся всего по три дня, все равно позволяют выехать на краткосрочный отдых, отметила она.

Абсолютному большинству россиян такой расклад понравился, резюмировала Бессараб.

Ранее юрист Олег Зернов рассказал, что работа в любые выходные дни в России, включая грядущие майские праздники, должна оплачиваться как минимум в двойном размере. В некоторых случаях, пояснил он, работа в выходные дни может оплачиваться более чем в двойном размере. Это зависит от прописанного в компании трудового регламента.