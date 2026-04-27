Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 27 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме назвали причину коротких майских праздников

Депутат Бессараб: Майские праздники вышли короткими из-за новогодних каникул
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПраздники в России

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Майские праздники в 2026 году продлятся два раза по три дня — с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая, напомнила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что именно за счет переносов выходных с мая стали возможны длинные новогодние каникулы.

«Всего в производственном календаре 14 праздничных дней. Если праздник выпадает на выходной, его по закону нужно перенести. Часть этих дней как раз и добавили к новогодним каникулам», — объяснила депутат.

По словам парламентария, россияне были рады длительному отдыху в январе — появилась возможность съездить к родственникам, провести время с семьей. А короткие майские выходные, хотя и длятся всего по три дня, все равно позволяют выехать на краткосрочный отдых, отметила она.

Абсолютному большинству россиян такой расклад понравился, резюмировала Бессараб.

Ранее юрист Олег Зернов рассказал, что работа в любые выходные дни в России, включая грядущие майские праздники, должна оплачиваться как минимум в двойном размере. В некоторых случаях, пояснил он, работа в выходные дни может оплачиваться более чем в двойном размере. Это зависит от прописанного в компании трудового регламента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok