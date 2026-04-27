Россиянам напомнили про важный нюанс работы на майские праздники

Юрист Зернов: Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере

Работа в любые выходные дни в России, включая грядущие майские праздники, должна оплачиваться как минимум в двойном размере. Про важный нюанс оплаты труда гражданам напомнил юрист Олег Зернов, его слова приводит РИА Новости.

В некоторых случаях, пояснил он, работа в выходные дни может оплачиваться более чем в двойном размере. Это зависит от прописанного в компании трудового регламента. Если человека обязали выйти на работу в праздничные дни, ему должны быть положены повышенные выплаты от работодателя, констатировал Зернов.

Ближайшие праздничные дни в 2026 году намечены на 1-3 и 9-11 мая, напомнил ранее глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. По продолжительности майские выходные станут самыми короткими за последние восемь лет, пояснил эксперт.

Кроме того, добавил он, сокращенными рабочими днями станут 30 апреля и 8 мая. В эти даты работа должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от продолжительности трудового дня сотрудника, заключил Южалин.