Стало известно о собранном Чубайсом секретном досье

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс долгое время собирал секретное досье на знакомых. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на источник.
Как стало известно изданию, в якобы собранных Чубайсом данных есть информация на его врагов, друзей и должников. Как предположил автор материала, именно «некие секретные папки» могли позволить экс-главе «Роснано» безопасно покинуть Россию весной 2022 года — до того, как его пригласили к следователю в рамках дела о хищениях в госкорпорации.
Во всем.
Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники».
«Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина.
Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.
В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента.
Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов.
Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.
Ранее Чубайс, пытаясь оспорить наложенные на него санкции Канады, заявил, что он «исторически» был оппозиционером.
В апреле 2025 года «Роснано» подала к Чубайсу и семи бывшим топ-менеджерам иск на 5,6 миллиарда рублей. Претензии связаны с убытками, причиненными реализацией проекта по производству гибких пластиковых дисплеев на территории России Plastic Logic. В результате имущество и денежные средства экс-главы госкорпорации попали под арест.