12:51, 13 апреля 2026

Россиянин сорвался в ущелье со смотровой площадки в Сочи и не выжил

МЧС: Мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки с высоты 200 метров в Сочи
Алина Черненко

Фото: страница «ЮРПСО МЧС России» во «ВКонтакте»

Мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки «Белые скалы» в Сочи и не выжил. Об этом сообщается на странице Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России во «ВКонтакте».

Уточняется, что трагедия произошла 12 апреля. Местный житель обошел бетонные ограждения и запрещающие знаки и упал с высоты около 200 метров. На место вызвали спасательный отряд МЧС.

Сотрудники ЮРПСО обнаружили россиянина без признаков жизни на тропе в тисо-самшитовой роще. На носилках тело эвакуировали из горнолесной местности и передали сотрудникам следственных органов.

Ранее турист отправился с друзьями покорять европейские Альпы, но сорвался у них на глазах. Мужчина пролетел 200 метров и рухнул на крутой скалистый склон.

