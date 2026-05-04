15:04, 4 мая 2026

Российский певец съел крем со змеиным ядом и испугался

Певец Ваня Дмитриенко сообщил, что случайно съел крем с ядом гадюки
Ольга Коровина

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Певец Ваня Дмитриенко признался, что случайно съел крем со змеиным ядом после концерта. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Артист использовал специальный крем после того, как потянул ногу во время выступления. Затем он помыл руки и решил поесть клубнику, почувствовал вкус крема и лишь тогда решил ознакомиться с его составом.

«Посмотрел состав, а там яд гадюки. Надеюсь, все будет нормально. Яд гадюки вообще очень опасен, но я не думаю, что там большая доза», — поделился Дмитриенко и призвал поклонников за него не переживать.

Ранее заслуженная артистка России Катя Лель предположила, что Ваня Дмитриенко может быть реинкарнацией поэта Сергея Есенина. Она добавила, что считает исполнителя потрясающим парнем и очень талантливым артистом.

