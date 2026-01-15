Реклама

Культура
12:33, 15 января 2026Культура

Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

Катя Лель: Певец Ваня Дмитриенко может быть реинкарнацией Сергея Есенина
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель предположила, что певец Ваня Дмитриенко может быть реинкарнацией поэта Сергея Есенина. Ее слова передает «Пятый канал».

Исполнительница заявила, что каждая душа проходит через реинкарнацию. По словам Лель, сама она прожила уже 21 жизнь, три из которых были космическими, а остальные — земными.

«Где я только ни была и кем я только ни была. Поэтому запросто, все что угодно может быть. Наши души бессмертны», — подытожила певица. Она добавила, что считает Дмитриенко потрясающим парнем и очень талантливым артистом.

Ранее Лель предупредила, что в 2026 году человечество ждет нашествие инопланетян. Певица уточнила, что это событие не представляет опасности и не требует от людей особой подготовки, но принять его следует «с благодарностью».

