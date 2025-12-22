Катя Лель предупредила о грядущем нашествии инопланетян

Певица Катя Лель заявила о нашествии инопланетян в 2026 году

Заслуженная артистка России Катя Лель предупредила, что в 2026 году человечество ждет нашествие инопланетян. Об этом она рассказала в беседе с POPCAKE.

Певица уточнила, что это событие не потребует от людей особой подготовки, но принять его следует «с благодарностью». Скорый контакт с внеземными цивилизациями она назвала потрясающей новостью. «Нужно излучать любовь, и тогда вся Вселенная будет нам помогать и сопутствовать», — уточнила исполнительница хита «Муси-пуси».

Лель добавила, что человечеству требуются расширение сознания и помощь вселенских сил. Она отметила, что запланированный визит инопланетян не представляет опасности. «Нам нужно добро. Они обязательно нам помогут», — заключила артистка.

В августе Лель предупредила о грядущей глобальной зачистке человечества. Певица заявила, что люди, которые не работают над собой, будут «утилизироваться Землей любыми способами». Она призвала молодежь слушать мантры и медитировать, а также совершать добрые поступки.