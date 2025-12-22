Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:50, 22 декабря 2025Культура

Катя Лель предупредила о грядущем нашествии инопланетян

Певица Катя Лель заявила о нашествии инопланетян в 2026 году
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель предупредила, что в 2026 году человечество ждет нашествие инопланетян. Об этом она рассказала в беседе с POPCAKE.

Певица уточнила, что это событие не потребует от людей особой подготовки, но принять его следует «с благодарностью». Скорый контакт с внеземными цивилизациями она назвала потрясающей новостью. «Нужно излучать любовь, и тогда вся Вселенная будет нам помогать и сопутствовать», — уточнила исполнительница хита «Муси-пуси».

Лель добавила, что человечеству требуются расширение сознания и помощь вселенских сил. Она отметила, что запланированный визит инопланетян не представляет опасности. «Нам нужно добро. Они обязательно нам помогут», — заключила артистка.

В августе Лель предупредила о грядущей глобальной зачистке человечества. Певица заявила, что люди, которые не работают над собой, будут «утилизироваться Землей любыми способами». Она призвала молодежь слушать мантры и медитировать, а также совершать добрые поступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok