Катя Лель предупредила о глобальной зачистке человечества

Певица Катя Лель заявила, что грядет глобальная зачистка человечества

Заслуженная артистка России Катя Лель предупредила о грядущей глобальной зачистке человечества. Об этом пишет Telegram-канал «Алена, блин!».

«Будет очень сильная глобальная зачистка человечества. Те люди, которые не работают над собой, не поднимают свои вибрации, будут утилизироваться Землей любыми способами», — заявила исполнительница хита «Муси-пуси».

Лель призвала молодых людей работать над собой, слушать мантры и медитировать, а также совершать добрые поступки. По словам артистки, времени до зачистки уже «практически нет».

Ранее Лель назвала стоимость исцеления человека с помощью ее дара. До этого артистка рассказала, что скрывала свой дар целительства на протяжении 30 лет, пока людям не потребовалась ее помощь. По словам певицы, сверхспособности у нее появились после встречи с представителями внеземной цивилизации.