Мировые цены на какао взлетели

Сентябрьские фьючерсы на какао на бирже Comex выросли почти на 14 процентов

Стоимость какао-бобов на бирже Comex выросла почти на 14 процентов. О взлете мировых цен свидетельствуют данные торгов на площадке.

Сентябрьские фьючерсные контракты на поставку сырья для производства шоколада подорожали до 5728 долларов за тонну.

Какао дорожает последние несколько месяцев. К середине 2026 года стоимость какао-бобов выросла более чем на 50 процентов.

Аналитики отмечают, что стоимость сырья растет из-за закрытия коротких позиций и опасений по поводу поставок, связанных с погодными условиями. Игроки на рынке переживают, что климатическое явление Эль-Ниньо может привести к сокращению урожая в Западной Африке. Также причиной стало сокращение запасов, сертифицированных биржей ICE, в портах США, что указывает на ухудшение ситуации с поставками.

В Green Economy Coalition (GEC) предупредили, что шоколаду грозит исчезновение к 2050 году из-за климатических изменений в Западной Африке и странах Латинской Америки — на них приходится большая часть земель по выращиванию какао-бобов. Катастрофическая ситуация связана с экстремальной жарой, нестабильными дождями, засухой, пожарами и болезнями растений.