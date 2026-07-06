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20:46, 6 июля 2026Силовые структуры

Гонявшийся с ножом за коллегой в российском строительном гипермаркете попал на видео

В Подмосковье задержан мужчина, изрезавший живот коллеги в строительном гипермаркете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье задержан мужчина, изрезавший коллегу в одном из известных строительных гипермаркетов. Момент нападения попал на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

На кадрах видно, как фигурант с ножом гоняется за коллегой и нападает на него. Затем показано, как росгвардейцы задерживают его.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в поселке Ильинское. Там два работника поссорились, и один изрезал другому живот.

Фигурант — 51-летний приезжий.

Ранее сообщалось, что в Тульской области полиция задержала 28-летнего жителя по подозрению в расправе над отцом и его сожительницей.

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