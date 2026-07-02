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15:28, 2 июля 2026Спорт

Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть в квалификации к ЧМ-2030

Глава РФС Дюков высоко оценил шансы сборной России сыграть в квалификации к ЧМ-2030
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peyker / Shutterstock / Fotodom

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы сборной России сыграть в квалификации к чемпионату мира 2030 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению функционера, они очень высокие. «Политики иногда не замечают какие-то командные виды спорта. Но за футболом они следят и оказывают определенное давление на руководителей своих национальных ассоциаций», — добавил Дюков.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила юношескую сборную России на международный турнир в США. Соревнование среди футболистов в возрасте до 15 лет пройдет в сентябре.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Команда находится под санкциями с весны 2022 года.

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