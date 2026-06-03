Обвиненный в списывании на ЕГЭ российский школьник пошел в суд и оказался прав

Школьник из Кабардино-Балкарии через суд отстоял результат ЕГЭ по физике

Обвиненный в списывании школьник из Кабардино-Балкарии пошел в суд и оказался прав. Там ему удалось отстоять результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, передает РИА Новости.

Как следует из материалов дела, во время экзамена выпускнику не делали никаких замечаний, его также не удаляли из аудитории. Вывод о якобы наличии у него шпаргалки государственная экзаменационная комиссия республики сделала позже на основе видеозаписи, где у него заметили «лист бумаги неустановленного формата».

Россиянин пояснил, что правила не нарушал и пользовался только черновиком. Суд также на видеозаписи не заметил никаких шпаргалок и признал аннулирование результатов незаконным, обязав утвердить результат тестирования.

В 2025 году в Красноярском крае член комиссии выгнала школьницу с ЕГЭ за белый лист. Впоследствии экзаменатора оштрафовали на 20 тысяч рублей.