В России член комиссии выгнала школьницу с ЕГЭ за белый лист и поплатилась

В Ачинске член комиссии выгнала школьницу с ЕГЭ за белый лист и получила штраф

В Ачинске Красноярского края член комиссии выгнала школьницу с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за белый лист и поплатилась. В региональной прокуратуре пояснили, что россиянка получила штраф в 20 тысяч рублей, передает портал Ngs24.ru.

В краевом ведомстве отметили, что в паспорте старшеклассницы на экзамене по русскому языку члены комиссии обнаружили чистые листы бумаги и посчитали это основанием для того, чтобы удалить выпускницу из аудитории.

Представители красноярской прокуратуры по результатам проверки объявили, что листки никак не нарушали регламент.

Член комиссии, которая выставила девочку, не предоставила необходимый акт об удалении, добавили в прокуратуре. В отношении нее возбудили административное дело о нарушение требований к организации образовательного процесса. Суд назначил ей штраф. А государственная экзаменационная комиссия повторно допустила учащуюся к сдаче ЕГЭ.

