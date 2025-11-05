Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 5 ноября 2025Россия

В России член комиссии выгнала школьницу с ЕГЭ за белый лист и поплатилась

В Ачинске член комиссии выгнала школьницу с ЕГЭ за белый лист и получила штраф
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ачинске Красноярского края член комиссии выгнала школьницу с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за белый лист и поплатилась. В региональной прокуратуре пояснили, что россиянка получила штраф в 20 тысяч рублей, передает портал Ngs24.ru.

В краевом ведомстве отметили, что в паспорте старшеклассницы на экзамене по русскому языку члены комиссии обнаружили чистые листы бумаги и посчитали это основанием для того, чтобы удалить выпускницу из аудитории.

Представители красноярской прокуратуры по результатам проверки объявили, что листки никак не нарушали регламент.

Член комиссии, которая выставила девочку, не предоставила необходимый акт об удалении, добавили в прокуратуре. В отношении нее возбудили административное дело о нарушение требований к организации образовательного процесса. Суд назначил ей штраф. А государственная экзаменационная комиссия повторно допустила учащуюся к сдаче ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости