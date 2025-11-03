Россия
В России предложили сократить летние каникулы

Омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью «Говорит Москва» предложила сократить летние каникулы до двух месяцев.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что по сути учиться дети прекращают в апреле, сначала школьники отдыхают на майские праздники, потом начинаются итоговые аттестации, новые темы дети уже не проходят. А потом ребята отправляются на летние каникулы.

При этом у родителей возникает проблема, чем занять детей в эти три месяца, в основном, по словам Ярославской, школьники сидят дома.

Уполномоченная предложила сделать июнь учебным месяцем, когда ребята могли бы заниматься творческими предметами, например, рисованием, музыкой, физкультурой. Однако в этом случае придется сдвигать сроки ЕГЭ.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб заявил, что в России готовы к переходу на 12-летнее обучение в школах. Он напомнил, что во многих развитых странах 12-летнее школьное образование для детей начинается с шестилетнего возраста.

