09:12, 31 октября 2025Россия

В России заявили о готовности к переходу на 12-летнее школьное обучение

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В России готовы к переходу на 12-летнее обучение в школах. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб, пишет РИА Новости.

«Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени - я убежден, что мы к этому придем», — сказал Гриб.

Он напомнил, что во многих развитых странах 12-летнее школьное образование для детей начинается с шестилетнего возраста. В России важно обсудить такой подход к образовательному процессу без паники, добавил он.

По словам замсекретаря ОП, в России уже по сути реализуется 12-летняя система обучения, так как в последний год обучения в детских садах дети по факту готовятся к школе.

Ранее на идею ввести 12-летнее обучение в школах отреагировали в Минпросвещения. Там заявили, что любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу. Российская образовательная система, как считают в ведомстве, сбалансирована с учетом возраста и системы образования.

