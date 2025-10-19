Минпросвещения прокомментировало идею ввести 12-летнее обучение в школах России

Минпросвещения об идее с 12-летним обучением: Инициатива должна обсуждаться

Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу. Об этом заявили в Минпросвещения России, отвечая на вопрос об идее ввести 12-летнее обучение в школах страны, комментарий ведомства публикует РБК.

В Минпросвещения отметили, что российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста и системы образования. Благодаря этому удается обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов.

«Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — приводит РБК ответ, поступивший из ведомства.

Специалисты напомнили, что в школах количество контрольных не превышает 10 процентов учебного времени, а нормативы выполнения домашних работ согласованы с Роспотребнадзором. Кроме того, в учебные заведения внедрили поурочное планирование по всем предметам.

Ранее в Общественной палате (ОП) предложили ввести в России 12-летнее обучение в школах. По мнению автора инициативы, заместителя секретаря ОП Владислава Гриба, такой подход к образованию диктуют реалии времени. Он подчеркнул, что школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин.