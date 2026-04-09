Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным после жесткого разговора

Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным во второй половине июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин проведут еще одну личную встречу. Глава армянского правительства анонсировал ее в ходе брифинга, трансляцию которого ведет Armenpress.

«Мы уже договорились о личной встрече. Мы договорились о встрече на высоком уровне, в том числе во второй половине июня», — сказал он.

Лидеры России и Армении провели переговоры в Москве 1 апреля. В ходе встречи стороны, в частности, обсудили вопрос ограничения работы Интернета. По словам Пашиняна, некоторые жители Армении считают, что в стране слишком много свободы в соцсетях.

Как позже сообщила армянская газета Hraparak, за закрытыми дверями между российским президентом и армянским премьером состоялся жесткий разговор. Утверждается, что по итогам встречи Москва пригрозила запретить въезд представителям крупных компанияй, предприятияй и культурных организацияй, связанных с действующей властью Армении.