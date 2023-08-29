Переехавший в Лос-Анджелес комик раскрыл первое впечатление от города

Уехавший в США комик Поперечный заявил, что ему не сразу понравился Лос-Анджелес

Известный российский комик Данила Поперечный, переехавший в США вместе с женой, блогершей Полиной Чистяковой, раскрыл первое впечатление от Лос-Анджелеса. В интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), доступном на YouTube, он признался, что ему не сразу понравился этот город.

«Мне и Полине, когда мы в первый раз приехали в Лос-Анджелес, нам тут не понравилось», — отметил комик. Он объяснил, что они с супругой приезжали в этот город по отдельности в разное время, но и у него, и у нее первое впечатление от Лос-Анджелеса было негативное. «Больше сюда не приедем», — описал Поперечный свои первые впечатления о городе.

Через некоторое время после переезда, по словам комика, они с женой привыкли к жизни в ЛА. «Когда ты тут уже живешь, ты начинаешь влюбляться. Погода тут потрясающая: здесь какое-то вечное лето, пальмы», — заявил он. Юморист добавил, что не уверен в том, что останется с семьей в США навсегда.

«У Лос-Анджелеса есть свой характер, и он раскрывается со временем. Когда ты сюда приезжаешь как турист, у тебя другое впечатление, нежели когда ты здесь пытаешься жить», — заключил Поперечный.

О переезде Поперечного и Чистяковой в США стало известно в январе 2023 года. Пара поселилась в Лос-Анджелесе. Чистякова объяснила выбор города тем, что в Лос-Анджелесе у них с мужем живет много знакомых и друзей.

