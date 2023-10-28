Уехавший из России актер сериала «Кухня» сдал в аренду свою квартиру

Уехавший из России актер Андрей Бурковский сдал в аренду свою квартиру

Российский актер театра и кино Андрей Бурковский, уехавший из России, сдал в аренду свою элитную квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 130 квадратных метров в новостройке в районе Аэропорт, в которой артист вместе с женой и двумя детьми жил до переезда в США. Такие квартиры стоят около 45 миллионов рублей.

Бурковским стало невыгодно выплачивать ипотеку, которую они взяли на 10 лет, поэтому квартиру сдали в аренду семье с ребенком. Средняя стоимость аренды таких жилых помещений составляет около 120 тысяч рублей в месяц.

Ранее народный артист РФ Юрий Назаров раскритиковал Андрея Бурковского, который якобы вернулся из США на заработки в Россию. Назаров призвал не давать Бурковскому возможность зарабатывать на родине. До этого в СМИ сообщалось, что Андрей Бурковский вернулся в Россию. Эту информацию артист опроверг.

