Уехавший в США актер из сериала «Кухня» вернулся в Россию

Звезда «Кухни» Бурковский вернулся из США в Россию и снялся в сериале «Медиатор»

Уехавший в США актер театра и кино Андрей Бурковский вернулся в Россию. Об этом сообщает «Утро.ру».

Известно, что звезда сериала «Кухня» перевез семью в США вскоре после начала специальной военной операции (СВО). Отмечается, что он долгое время не указывал свое настоящие местоположение и отказался от политических заявлений. Вернувшись, Бурковский снялся в третьем сезоне проекта «Медиатор», премьера которого запланирована на 2024 год.

Андрей Бурковский также известен по ролям в таких шоу, как «Последний из Магикян» и «Даешь молодежь!» на СТС. После отъезда из России он играл в спектакле постановки Александра Молочникова, который также проживает в США.

Ранее украинский и российский продюсер и основатель групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы» Юрий Бардаш, переехавший в Россию и поддержавший СВО, описал Украину, в которою мог бы вернуться. Медиаменеджер заявил, что посетит страну тогда, когда в ней будут рады русским.