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16:59, 17 октября 2023Культура

Бывший продюсер Quest Pistols описал условия для возвращения на Украину

Экс-продюсер Quest Pistols Бардаш рассказал, в какую Украину хотел бы вернуться

Кадр: Tatarka FM / Youtube

Украинский и российский продюсер и основатель групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы» Юрий Бардаш, переехавший в Россию и поддержавший специальную военную операцию (СВО), описал Украину, в которою мог бы вернуться. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

Медиаменеджер поведал, что посетит страну тогда, когда в ней будут рады русским, а ее народ будет освобожден.

«Где братья все. Брат, брат, сестра. Вот это Украина. Когда это случится, когда немножко спадет этот морок, я не знаю. Но думаю, что это произойдет. Сейчас только вот освободим, и ликбез начнется. И этот ликбез должен людей… Я вам так скажу. Только освободим, там поднимутся русские люди», — отметил Бардаш.

Продюсер также назвал русских первым народом, который не даст спуску «нацикам», «банкующим» на Украине сейчас.

Я надеюсь, что при нашей жизни, что мы это все увидим, и будет единение, и песня "Между нами тает лед" группы "Грибы", что мы еще ее споем. И еще будет большой тур, где будут петь эту песню все народы. Все народы России!

Юрий Бардашпродюсер

Основатель «Грибов» также добавил, что не отворачивался от Украины и ее жителей: «То есть, как я могу отвернуться от людей, которых там на убой пачками гонят? Я, наоборот, всегда продолжаю вести с ними беседу и раскрывать им тот морок, в котором они находятся, показывать, что, ребята, вы ошибаетесь очень сильно».

Ранее стало известно, что украинская певица Светлана Лобода, которая после начала СВО покинула Россию и выразила критику в адрес российских властей, выступила на частном мероприятии в Дубае и исполнила русскоязычные композиции.

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    Анастасия Астахова
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