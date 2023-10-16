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12:24, 16 октября 2023Культура

Лобода исполнила русские песни на корпоративе в Дубае

Светлана Лобода исполнила русские песни на корпоративе в Дубае
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Alexandr Gusew / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала специальной военной операции на Украине (СВО) покинула Россию и выразила критику в адрес российских властей, выступила на частном мероприятии в Дубае и исполнила русскоязычные композиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Неопра, блин!»

Исполнительница появилась на праздновании дня рождения девушки по имени Кристина в отеле Bvlgari. На мероприятии Лобода исполнила на русском языке свои треки «К черту любовь», «Пуля-дура» и другие, а также композицию певца Валерия Меладзе «Текила-любовь».

По данным портала, помимо Лободы, на корпоративе выступили русский ведущий Александр Белов, певец Араш, а также иллюзионист из России, что свидетельствует о русскоязычной аудитории на мероприятии.

Ранее автор текстов к песням Олег Влади обвинил в мошенничестве команду Лободы.

После начала СВО она неоднократно выступала с критикой в адрес российской власти. В апреле 2022 года звезде запретили въезд в Россию на 50 лет.

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    Анастасия Астахова
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