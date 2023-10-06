Автор хита «К черту любовь» обвинил певицу Лободу в мошенничестве

Автор песни «К черту любовь» заявил, что Лобода подделала подпись в договоре

Автор текстов к песням Олег Влади обвинил в мошенничестве команду украинской поп-певицы Светланы Лободы. Его слова передает Telegram-канал Shot.

По словам Влади, представители артистки подделали подпись в договоре о предоставлении прав на хит «К черту любовь». Он рассказал, что команда исполнительницы по его запросу предоставила ему документ на украинском языке с его подписью. Однако сам автор утверждает, что он не подписывал данный контракт.

«Согласно договору, я Лободе передал чуть ли не право на анонимность! Чего не было и быть не могло, разумеется. За всю свою более чем 15-летнюю творческую карьеру я не сталкивался с таким вопиющим хамством и фактически преступным поведением», — заявил Влади, подчеркнув, что снова подал в суд на знаменитость, так как не смог в досудебном порядке договориться с ее командой.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода проиграла суд Олегу Влади. В январе этого года музыкант посмотрел запись концерта артистки, в котором она исполнила композицию, и не нашел там упоминания своего имени.