Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь» Олегу Влади

Украинская певица Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь» Олегу Влади. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В январе этого года музыкант посмотрел запись концерта артистки, в котором она исполнила композицию, и не нашел там упоминания своего имени. Влади подал на исполнительницу в суд и потребовал 500 тысяч рублей моральной компенсации.

В результате разбирательства суд частично удовлетворил иск музыканта, обязав певицу выплатить ему 50 тысяч рублей, а также потребовал удалить запись выступления Лободы с видеоплатформ. Сама артистка с февраля прошлого года проживает в Европе. По словам звездного адвоката Алексея Алешкина, если певица не выплатит компенсацию, ее счета и имущество в России могут быть заблокированы.

Несколько месяцев назад Олег Влади, который также является автором песен Аллы Пугачевой и Ани Лорак, подал в суд на Comedy Club Production.