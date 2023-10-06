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15:54, 6 октября 2023Культура

Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь»

Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь» Олегу Влади

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Украинская певица Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь» Олегу Влади. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В январе этого года музыкант посмотрел запись концерта артистки, в котором она исполнила композицию, и не нашел там упоминания своего имени. Влади подал на исполнительницу в суд и потребовал 500 тысяч рублей моральной компенсации.

В результате разбирательства суд частично удовлетворил иск музыканта, обязав певицу выплатить ему 50 тысяч рублей, а также потребовал удалить запись выступления Лободы с видеоплатформ. Сама артистка с февраля прошлого года проживает в Европе. По словам звездного адвоката Алексея Алешкина, если певица не выплатит компенсацию, ее счета и имущество в России могут быть заблокированы.

Несколько месяцев назад Олег Влади, который также является автором песен Аллы Пугачевой и Ани Лорак, подал в суд на Comedy Club Production.

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    Анастасия Астахова
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