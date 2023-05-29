Автор песен Пугачевой и Лорак подал в суд на Comedy Club Production

Автор песен Пугачевой подал в суд на Comedy Club Production и потребовал полмиллиона

Российский композитор и автор песен Аллы Пугачевой, Ани Лорак и Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на Comedy Club Production. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поводом для подачи иска стал выпуск шоу «Танцы» 2016 года. В программе Лобода исполнила свой хит «А может к черту любовь», автором которого является Влади. В титрах шоу композитор не увидел упоминания своего имени и подал в суд с требованием удалить выпуск программы и выплатить ему 500 тысяч рублей за моральный вред.

В январе этого года Олег Влади подал в суд на Светлану Лободу. Композитор потребовал выплатить ему компенсацию в размере полумиллиона рублей за исполнение его песен без упоминания его имени в титрах передач.

Ранее общественный деятель Александр Морозов подал иск в суд на российского хип-хоп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) с требованием закрыть его YouTube-канал и удалить оттуда все видео.