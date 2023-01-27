Автор песен Светланы Лободы подал в суд на певицу и потребовал полмиллиона рублей

Автор песен украинской исполнительницы Светланы Лободы поэт и композитор Олег Влади подал в суд на певицу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В октябре прошлого года композитор уже подавал на Первый канал судебный иск по интеллектуальным правам. Тогда Влади, написавший для артистки хит «К черту любовь», не увидел упоминания своего имени в титрах передач, в которых транслировалась эта композиция. Трек звучал в эфирах «Золотого граммофона», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером».

Автору песен посоветовали обратиться в другую инстанцию, и Влади подал иск уже на саму Лободу в Арбитражный суд Московской области. Композитор потребовал выплатить ему компенсацию в размере полумиллиона рублей.

«Судебные заседания могут пройти и без участия Лободы, достаточно лишь уведомить ее о рассматриваемом деле. Более того, в процессе даже необязательно появление адвокатов или представителей певицы — суд и без них вынесет решение. Однако действовать оно будет лишь на территории Российской Федерации. Таким образом, если автор хочет запретить артистке исполнять свою песню, то за рубежом Лобода не обязана будет выполнять это требование», — рассказал изданию звездный адвокат Алексей Алешкин.

Юрист добавил, что в случае, если суд встанет на сторону Влади, Лободе придется выполнить требование о выплате компенсации композитору. В ином случае счета и имущество артистки в России будут арестованы.

Ранее британский певец Рик Эстли подал в суд на американского рэпера Yung Gravy из-за имитации его голоса в треке.

