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12:33, 27 января 2023Культура

Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy из-за имитации его голоса в треке

Певец Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy из-за имитации его голоса в треке Betty
Рик Эстли

Рик Эстли. Фото: Gonzales Photo / Lasse Lagon / Globallookpress.com

Британский певец Рик Эстли подал в суд на американского рэпера Yung Gravy из-за песни Betty (Get Money). Об этом сообщает TMZ.

В документах, полученных изданием, говорится, что хип-хоп-исполнитель и его продюсеры «сговорились и преднамеренно включили почти неразличимую имитацию голоса мистера Эстли во всю песню». Эстли подчеркнул, что в треке Betty (Get Money) слышно голос, который звучал в его композиции Never Gonna Give You Up, выпущенной в 1987 году.

Сообщается, что британский певец также подал в суд на Ника Сили, спародировавшего голос Эстли. По данным издания, сумма иска составила несколько миллионов долларов. Известно, что трек Betty принес Yung Gravy наибольшую популярность.

Ранее американский музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) и звезда телесериала «Игра престолов» Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии.

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Анастасия Астахова
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