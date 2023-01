Певец Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy из-за имитации его голоса в треке Betty

Британский певец Рик Эстли подал в суд на американского рэпера Yung Gravy из-за песни Betty (Get Money). Об этом сообщает TMZ.

В документах, полученных изданием, говорится, что хип-хоп-исполнитель и его продюсеры «сговорились и преднамеренно включили почти неразличимую имитацию голоса мистера Эстли во всю песню». Эстли подчеркнул, что в треке Betty (Get Money) слышно голос, который звучал в его композиции Never Gonna Give You Up, выпущенной в 1987 году.

Сообщается, что британский певец также подал в суд на Ника Сили, спародировавшего голос Эстли. По данным издания, сумма иска составила несколько миллионов долларов. Известно, что трек Betty принес Yung Gravy наибольшую популярность.

