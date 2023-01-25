Мэрилин Мэнсон и Эсме Бьянко заключили соглашение по иску о сексуальном насилии

Мэрилин Мэнсон и Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) и звезда телесериала «Игра престолов» Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии. Об этом сообщает Rolling Stone.

В мае 2021 года актриса подала в суд на исполнителя и его компанию Marilyn Manson Records, Inc. Бьянко обвинила певца в изнасиловании и действиях сексуального характера.

По словам артистки, музыкант неоднократно употреблял наркотики, прибегал к силе и угрозам, чтобы принудить Бьянко совершить половой акт. В иске говорилось, что Мэнсон изнасиловал актрису в мае 2011 года. В документе утверждалось, что рокер «совершал действия сексуального характера» в отношении Бьянко, когда она была без сознания.

«Бьянко согласилась урегулировать свои претензии к Брайану Уорнеру и Marilyn Manson Records, Inc., чтобы продолжить свою жизнь и карьеру», — сообщил адвокат артистки. Условия достигнутого соглашения не разглашаются.

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