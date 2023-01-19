Звезду сериала «Уэнсдэй» обвинили в насилии

Звезду сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в насилии

Несколько женщин обвинили звезду сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в насилии. Впервые о поведении актера заявила пользовательница Twitter с ником milkievich.

Она рассказала, что артист живет в Торонто, где его знают как человека, который постоянно принуждает женщин к сексу и требует от них обнаженных фото. По словам девушки, Уайт устраивает вечеринки в подвале своего дома, где он вместе с друзьями предлагает женщинам алкоголь и наркотики, чтобы те согласились на секс. Отмечается, что он якобы приглашал на такие вечеринки и 13-летнюю девочку, а затем предложил наркотики и занялся с ней сексом.

Пользовательница утверждает, что однажды актер напал на нее во время одного из таких мероприятий. Она также подчеркивает, что против Уайта уже выдвигали обвинения в насилии, однако подробности о них не приводятся.

Пользовательница с ником karissbs поблагодарила и написала milkievich: «Отвратительно осознавать, что он сделал со мной и другими женщинами».

В комментариях появились и другие люди, которые подтвердили слова автора поста. Многие указывали на то, что Уайт неуважительно общается с женщинами и оскорбляет, если те отказывают ему в сексе. Из-за критики и обвинений актер закрыл комментарии в своих соцсетях.