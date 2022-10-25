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10:29, 25 октября 2022Культура

Автор песен Светланы Лободы подал в суд на Первый канал

Автор песен Светланы Лободы подал в суд на Первый канал и потребовал 1,5 миллиона рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автор песен Светланы Лободы, поэт и композитор Олег Влади подал в суд на Первый канал. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации портала, Влади, написавший для артистки хит «К черту любовь», не увидел упоминания своего имени и фамилии в титрах передач, в которых транслировалась эта композиция. Трек звучал в эфирах «Золотого граммофона», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером».

Композитор отправил телеканалу письменную претензию, однако никакой реакции на это не последовало.

Тогда автор песен Лободы подал на Первый канал в суд с требованием удалить записи эфиров, на которых звучит его авторский трек, а также заплатить ему полтора миллиона рублей.

По словам представительницы Влади Валерии Рытвиной, такая сумма обусловлена моральными страданиями поэта и борьбой с депрессией, с которыми он столкнулся после того, как не увидел своей фамилии в титрах нескольких передач.

Ранее российский актер Павел Прилучный выступил на заседании в суде Калининграда в качестве потерпевшего по уголовному делу об избиении в 2020 году в одном из ночных клубов.

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Анастасия Астахова
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