Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе

Актер Павел Прилучный заявил, что был трезв в момент избиения в ночном клубе

Российский актер Павел Прилучный выступил на заседании в Ленинградском районном суде Калининграда в качестве потерпевшего по уголовному делу об избиении в 2020 году в одном из ночных клубов. Об этом сообщает ТАСС.

Артист заявил, что в момент инцидента находился в трезвом состоянии, не вступал в конфликты с обвиняемым, а также не знает, за что получил побои. «Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное — за что?» — заявил Прилучный.

Актер добавил, что подсудимый напал на него сзади и нанес десять ударов, подчеркнув, что в результате он перенес несколько операций.

«Первый удар был со спины, в затылок, я упал, дальше уже было нанесено порядка десяти ударов, я так понимаю, в лицо, после чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — цитирует агентство высказывания звезды «Мажора».

В ноябре 2020 года появилась информация о том, что актер был избит бизнесменом Владимиром Семеновым в одном из ночных клубов Калининграда и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

Обвиняемому грозит до восьми лет тюремного заключения за причинение тяжких телесных повреждений.