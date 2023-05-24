На Егора Крида подали в суд с требованием закрыть его YouTube-канал

Общественник подал на Егора Крида иск в суд с требованием закрыть его YouTube-канал

Общественный деятель и глава организации «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск в суд на российского хип-хоп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) с требованием закрыть его YouTube-канал и удалить оттуда все видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению Морозова, который следил за деятельностью рэпера в социальных сетях с 2017 года, на своем YouTube-канале артист пропагандирует асоциальное поведение, использует мат, а также распространяет информацию в неприличной форме, что оскорбляет репутацию и достоинство носителей русского языка.

В начале мая сообщалось, что Крид погасил последние налоговые задолженности в размере одного миллиона рублей. Позже PR-менеджер исполнителя назвала информацию о долгах артиста перед налоговой фейком.