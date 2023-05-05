Егор Крид погасил миллионный долг перед налоговой

SHOT: Егор Крид погасил последние налоговые задолженности в размере одного миллиона рублей

Российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) погасил последние налоговые задолженности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным портала, месяц назад артист выплатил сумму в размере чуть более одного миллиона рублей. По данным источника, такое решение рэпер принял, чтобы урегулировать возможные вопросы со стороны ФНС и МВД.

В конце апреля сообщалось, что более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. В их число вошли певец Егор Крид, инфлюэнсеры Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, Дина Саева, телеведущая Регина Тодоренко.

Ранее блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела из России в Объединенные Арабские Эмираты после блокировки счетов налоговыми органами.

