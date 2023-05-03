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13:43, 3 мая 2023Интернет и СМИ

Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов

Инстасамка улетела из Москвы в Дубай после блокировки счетов налоговыми органами

Фото: @instasamka

Блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после блокировки счетов налоговыми органами. После отъезда из страны она опубликовала сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В своем аккаунте блогерша опубликовала ролик из самолета, в котором указала, что покидает Москву и направляется в Дубай.

3 мая стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России остановила все операции по счетам Инстасамки. Сообщалось, что ситуация связана с попаданием исполнительницы в черный список блогеров, которых МВД проверяет на предмет неуплаты налогов и отмывание денег. Утверждалось, что теперь Зотеева не сможет получать деньги за свои выступления.

В конце апреля сообщалось, что более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. В их число, помимо Зотеевой, вошли инфлюэнсеры Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, Дина Саева, телеведущая Регина Тодоренко и певец Егор Крид.

По оценкам СМИ, рекламный пост в Instagram приносит Инстасамке пять тысяч долларов. Реклама пабликов в Telegram-канале певицы стоит 100-150 тысяч рублей, пиар личных каналов людей — 300 тысяч, а косметики или сериала — 700–800 тысяч рублей.

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Олег Давыдов
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