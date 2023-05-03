Все операции по банковским счетам Инстасамки приостановили

Mash: ФНС остановил все операции по банковским счетам певицы Инстасамки

Федеральная налоговая служба (ФНС) России остановила все операции по счетам певицы Дарьи Зотеевой, которая выступает под псевдонимом Инстасамка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, ситуация связана с попаданием исполнительницы в черный список блогеров, которых МВД проверяет на предмет неуплаты налогов и отмывание денег. Авторы сообщения считают, что теперь Зотеева не сможет получать деньги за свои выступления, и напоминают, что недавно один из клубных концертов певицы отменили под давлением внешних обстоятельств.

В настоящее время Инстасамка является одной из самых популярных российских исполнительниц. По данным Яндекс.Музыки, за последний месяц количество прослушиваний ее треков превысило 3,8 миллиона. Для сравнения, число прослушиваний группы Любэ и исполнителя Shaman в том же сервисе за тот же период составляет около 1,6 миллиона. Ее клип на песню «За деньги да», выпущенный месяц назад, набрал 7,6 миллиона просмотров на YouTube.

По оценкам СМИ, рекламный пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) приносит Инстасамке пять тысяч долларов. Реклама пабликов в Telegram-канале певицы стоит 100-150 тысяч рублей, пиар личных каналов людей — 300 тысяч, а косметики или сериала — 700–800 тысяч рублей.

Крупнейшим за последнее время случаем, связанным с преследованием блогеров за неуплату налогов, стало задержание основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. По оценкам ФНС, она должна выплатить 918 миллионов рублей.