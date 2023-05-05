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19:23, 5 мая 2023Культура

PR-менеджер Крида опровергла информацию о долгах артиста перед налоговой

PR-менеджер Егора Крида назвала информацию о долгах артиста перед налоговой фейком

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

PR-менеджер российского хип-хоп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) Мария Кордупель опровергла информацию о миллионном долге артиста перед налоговой службой. Об этом она сообщила в разговоре с РБК.

Медиаменеджер назвала новость о долгах музыканта фейком. «Месяц назад оплачивались исключительно текущие налоги в сроки, установленные законодательством», — отметила Кордупель.

PR-директор исполнителя добавила, что Крид не состоит в «псевдосписках МВД или ФНС» и не работает «с несостоявшимися СМИ и Telegram-каналами, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации, используя в заголовках его имя».

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники разместил информацию о том, что Егор Крид погасил последние налоговые задолженности в размере одного миллиона рублей около месяца назад.

В конце апреля сообщалось, что более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. В их число вошли певец Егор Крид, инфлюэнсеры Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, Дина Саева и телеведущая Регина Тодоренко.

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Анастасия Астахова
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