Врач одурманил двух пациенток веселящим газом и изнасиловал

New York Post: врач изнасиловал двух пришедших на косметические процедуры пациенток

Врач из американского города Нейплс, штат Флорида, обвиняется в том, что одурманил веселящим газом и изнасиловал двух пациенток, которые пришли к нему на косметические процедуры. Об этом сообщает New York Post.

Эрика Эндрю Салату обвиняют в двух случаях сексуального насилия над физически беспомощным человеком. Сексуальному преследованию со стороны 54-летнего мужчины подверглись две женщины в возрасте 51 года и 73 лет.

51-летняя жертва мужчины сообщила полиции, что во время процедуры Салата применил веселящий газ, чтобы помочь ей справиться с болью. Он одурманил женщину газом вдобавок к препарату, который она приняла, когда пришла на прием. Опьяненная женщина почувствовала, как Салата прикасался к ее интимным местам. Когда она спросила, что тот делает, мужчина остановился. Затем он снова применил веселящий газ и предложил ей неизвестную прозрачную жидкость, предположительно, текилу. К тому моменту женщина потеряла сознание.

Очнувшись, пациентка увидела, что Салата занимается с ней оральным сексом. После этого женщина вновь отключилась, не успев остановить насильника. Когда она очнулась, врач занимался с ней сексом с проникновением. Увидев это, женщина снова лишилась чувств.

73-летняя пациентка явилась в полицию и сообщила, что Салата изнасиловал ее во время процедуры. Врач массажировал ее, а затем предложил ей веселящий газ, чтобы облегчить боль. После этого Салата изнасиловал свою жертву. Когда женщина очнулась, Салата продолжал насильственные действия над ней еще в течение 15 секунд.

Врач содержит спа совместно с женой. В ходе обеих процедур он находился с жертвами наедине в своем кабинете. Мужчину арестовали в тот же день, когда вторая пациентка заявила о его действиях в полицию. Он содержится под стражей с залогом в 200 тысяч долларов (12 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что жительница города Мельбурн, Австралия, нашла видео с ее изнасилованием, снятые бойфрендом, пока она спала. Женщина была шокирована увиденным и почувствовала себя униженной и опозоренной.