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09:00, 22 ноября 2022Из жизни

Женщина нашла снятые бойфрендом видео с собственным изнасилованием во сне

The Guardian: житель Австралии семь раз изнасиловал партнершу, пока она спала

Фото: Quin Stevenson / Unsplash

Жительница города Мельбурн, Австралия, нашла видео с ее изнасилованием, снятые бойфрендом, пока она спала. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина заподозрила 34-летнего партнера в измене и решила проверить его электронную почту. Она обнаружила девять электронных писем, отправленных с личной электронной почты мужчины на рабочую, в каждом из которых были видео с изнасилованием ее во сне, снятыми от первого лица. Женщина была шокирована увиденным и почувствовала себя униженной и опозоренной. Она обратилась в полицию и сообщила о произошедшем.

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Обвиняемый был арестован. Он признался, что изнасиловал партнершу 7 раз и 21 раз подверг действиям сексуального характера без ее согласия. Мужчина также признал себя виновным по трем обвинениям в совершении действий сексуального характера и двум обвинениям в изнасиловании. Его дело находится на стадии предварительного слушания.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 25-летняя Каприс Баддл ограбила, избила и изнасиловала влюбленного в нее мужчину. В течение нескольких часов его пинали, избивали табуреткой и поили чистящим средством.

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Алиса Удовик
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