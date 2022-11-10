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02:00, 10 ноября 2022Из жизни

Женщина заманила мужчину домой, напоила чистящим средством и изнасиловала

Daily Mail: аферистка ограбила и подвергла насилию влюбленного в нее мужчину

Фото: Joey Nicotra / Unsplash

В английском городе Уотерлувилл 25-летняя Каприс Баддл ограбила, избила и изнасиловала влюбленного в нее мужчину. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина познакомилась с жертвой в интернете. Баддл несколько раз встречалась с мужчиной, после чего заманила его к себе домой. Там жертву поджидали два сообщника аферистки. Втроем они напали на мужчину, отобрали у него бумажник и телефон, а затем подвергли физическому, словесному и сексуальному насилию. В течение нескольких часов его пинали, избивали табуреткой и поили чистящим средством.

Затем пострадавшему завязали глаза, бросили его на заднее сиденье автомобиля и некоторое время возили по городу, прежде чем выбросить на обочине. Обессилевшему мужчине удалось добраться до дома и позвонить в полицию.

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В этот же день сотрудники правоохранительных органов арестовали Баддл. Спустя несколько дней они нашли и взяли под стражу одного из ее сообщников. Женщину приговорили к десяти годам тюремного заключения за сговор с целью ограбления и мошенничества, незаконное лишение свободы и хранение наркотиков. «Я рад, что Баддл и ее сообщник понесли ответственность за содеянное и теперь проведут много лет в тюрьме», — говорит расследовавший дело сотрудник полиции. Он добавил, что благодаря невероятной мужественности пострадавшего правоохранительным органам удалось добиться правосудия.

Ранее сообщалось, что заживо похороненная мужем в лесу жительница США сумела спастись из могилы. Женщина пролежала в гробу несколько часов.

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Алиса Удовик
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